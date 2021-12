Abandonan a su madre ancianita

FRONTERA., COAH.- Llorando y con una fuerte depresión la señora Imelda Sánchez Romero de 72 años de edad hizo un llamado a sus hijos, quienes la mantienen en el abandono y viviendo entre basura, aun cuando ellos cuentan con la solvencia económica para atenderla.

Fue en su humilde domicilio ubicado en la calle Ferrocarril 512 de la colonia Occidental donde la mujer llorando y con una fuerte crisis nerviosa dijo que de los seis hijos que tuvo le sobreviven cuatro, quienes no acuden a verla ni a limpiarle su casa, asegurando que está loca y que nada quieren con ella aun cuando está enferma.

La ancianita de la tercera edad dijo que por varios acontecimientos dolorosos que vivió durante su juventud, le diagnosticaron depresión, fibromialgia, nervios, insomnio y síndrome de Shock el cual le ha generado desgaste de huesos y caída de dientes, enfermedades que no puede atenderse porque no cuenta con ningún apoyo ni pensión, pues quien era su esposo se divorció de ella dejándola desamparada.

"Mis hijos me abandonaron a mi suerte, aceptó que vivo entre la basura pero si mis hijas por lo menos vinieran a verme y limpiarme mi casa una vez al mes yo estaría en un mejor lugar, pues solita ni modo que ensucie, uno de mis hijos está viviendo en Estados Unidos y una de mis hijas tiene muy buen sueldo, pero me tacha de loca y no quiere estar conmigo, ni verme, dicen que les doy asco y es verdad vivo en la inmundicia".

La señora Imelda comentó entre llanto y crisis nerviosas que su ex esposo la despojó de todo aprovechando que ella estaba enferma de los nervios, pues firmó documentos para divorciarse de ella y quitarle la casa que ambos construyeron donde hoy ella vive entre la basura.

"Yo solo cuido la casa, yo no tengo nada, estoy sola, ellos tienen dinero para llevarme al doctor, darme de comer y verme, no sé porque tienen un corazón tan negro si yo no fui mala madre, pero dios todo lo ve y ellas también tienen hijos que observan cómo me tratan y como estoy en el abandono, pues ni siquiera mis nietos viene a verme".

Es importante señalar que la señora Imelda sufre de fuertes crisis que la hacen desvariar, llora, se ríe y reacciona de forma sorpresiva tratando de explicar el dolor que siente al haber parido seis hijos y vivir totalmente abandonada.