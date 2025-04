Abandonó alcaldesa a trabajador que falleció

"Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre quien tuvo la culpa de todo esto", expresó en un video el hijo de Franco Montes, quien responsabiliza a autoridades municipales por la falta de atención médica y por presuntas mentiras sobre el estado de salud de su padre.

A un mes del fallecimiento de Rolando Franco Montes, trabajador del Ayuntamiento que sufrió un accidente laboral, su hijo exige justicia y denuncia el abandono por parte de la alcaldesa Adriana Valdez y su administración.

Como se recordará, el pasado 4 de marzo el trabajador de 55 años sufrió un accidente mientras realizaba labores de poda de árboles sin el equipo de protección necesario. La caída de una rama le provocó lesiones severas que, tras varias semanas de atención médica, terminaron con su vida.

El joven relató que su padre fue atendido inicialmente en el Hospital Amparo Pape de Benavides en Monclova, posteriormente trasladado a la clínica del IMSS en Monterrey, y finalmente regresado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde permaneció hospitalizado.

"Yo me siento bien porque lo cuidé hasta donde pude, le puse seguro, doné sangre y lo vi", aseguró. Sin embargo, lamentó que no se cumpliera el compromiso que había hecho el Tesorero Municipal para llevar a su padre a una clínica particular. "Lo llevaron al IMSS, donde permaneció 10 días sin comer y sin tomar agua, lo cual me molestó mucho", denunció.

También acusó a Doris Peña, funcionaria municipal, y a la propia alcaldesa, de manipular a su madre con apoyo económico, mientras que al resto de la familia no se le dio el respaldo necesario.

"Todo lo que dijeron ellas es mentira, sé que siempre la apoyaron con lo que ocupaba, pero era lo mínimo tener una buena atención", afirmó.

Finalmente, el hijo del fallecido exhortó a que se deslinden responsabilidades legales, señalando que su familia no ha recibido el apoyo digno y prometido, pese a tratarse de un accidente laboral ocurrido en cumplimiento del deber.