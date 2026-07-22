Medidas de seguridad en balnearios de Frontera: llamado a regularización

La Dirección de Protección Civil de Frontera ha identificado más de 30 quintas que operan sin estar debidamente registradas, informó el director Abraham Palacios Cedillo, quien señaló que se mantiene un acercamiento con los propietarios para que regularicen su situación.

El funcionario explicó que, durante el periodo vacacional, la prioridad de la dependencia es supervisar los balnearios del municipio, principalmente los fines de semana, cuando se registra una mayor afluencia de visitantes.

Indicó que en las inspecciones se verifica que no existan extensiones eléctricas cerca de las albercas, que se mantenga la señalización de profundidades, que los menores permanezcan bajo supervisión de un adulto y que no se consuman bebidas alcohólicas dentro del agua.

Palacios Cedillo comentó que los balnearios establecidos ya se encuentran identificados y cumplen con revisiones periódicas, mientras que el principal reto son las quintas que operan de manera irregular.

Precisó que, una vez detectadas, se invita a los propietarios a registrarse y permitir la inspección correspondiente, además de dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones que les sean señaladas.

El director reiteró el llamado a los responsables de estos espacios recreativos para que se regularicen y cumplan con las medidas de seguridad, con el objetivo de prevenir accidentes durante la temporada vacacional.