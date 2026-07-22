Presunto incumplimiento de financiamiento de vehículo denunciado en Cuatro Ciénegas

El ciudadano Alejandro Varela denunció públicamente, a través de redes sociales, un presunto incumplimiento en el financiamiento de un vehículo por parte de Zulema García Ramírez, hecho que, afirmó, ya fue llevado ante el Ministerio Público de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con la versión difundida por Varela, el 12 de abril de 2026 la mujer solicitó el financiamiento de una de sus unidades. Señaló que decidió realizar la operación debido a que era conocida suya, al ser vecina de Cuatro Ciénegas y porque una de las hijas de la señalada había trabajado anteriormente como niñera de sus hijos.

El denunciante indicó que posteriormente fue contactado por un abogado de la compradora, quien le informó que ella había encontrado un vehículo de menor costo, por lo que acordaron cancelar el contrato. Según su versión, ambas partes habrían convenido la devolución del automóvil a cambio del reembolso del enganche entregado.

Sin embargo, Varela aseguró que la unidad no fue devuelta y que, después del acuerdo, tanto la mujer como su abogado dejaron de responder sus llamadas y mensajes.

Ante esta situación, afirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuatro Ciénegas, ya que, al conservar el título del vehículo, buscó cancelar el contrato por la vía legal.

En la misma publicación, también señaló que ha solicitado la intervención del Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, Administración 2025-2027, al mencionar que funcionarios municipales conocen el caso.

Hasta el momento, no existe información pública sobre una resolución judicial relacionada con este asunto, ni se cuenta con la versión de Zulema García Ramírez o de las autoridades municipales mencionadas por el denunciante.