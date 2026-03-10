Contactanos
Coahuila

Dormita conductor y vuelca camioneta de CFE en la carretera 57

El accidente ocurrió en la madrugada del martes en la carretera federal 57, donde la camioneta de la CFE se salió del camino y cayó a un barranco de 25 metros.

Por Monserrat Rodarte - 10 marzo, 2026 - 08:55 a.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.- Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este martes en la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, carretera a Monclova, luego de que el conductor de una camioneta perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) saliera del camino y terminara al fondo de un barranco.

      El reporte fue atendido alrededor de las 3:30 de la madrugada en el kilómetro 15 de dicha vía, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el aviso de una salida de camino con volcadura.

      En el sitio localizaron una camioneta de la CFE que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, lo que movilizó a rescatistas para auxiliar al conductor.

      De acuerdo con el propio trabajador, se dirigía hacia Estación Anhelo para entregar una llanta de refacción destinada a otro vehículo de la empresa; sin embargo, durante el trayecto se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se precipitara fuera de la carretera.

      Tras ser rescatado, el hombre fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado en código amarillo a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

