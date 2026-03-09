Instalación del Consejo Ciudadano de Bienestar en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a las y los integrantes del primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, donde reafirmó su compromiso por el cuidado y la atención a los animales.

"Hoy instalamos por primera vez en Saltillo este Consejo Ciudadano, un órgano de consulta y participación ciudadana para opinar y proponer sobre los proyectos y programas que realiza el Municipio en materia de seres sintientes", dijo el presidente municipal.

Javier Díaz, acompañado por la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, destacó que, gracias al trabajo en conjunto con asociaciones, voluntarios, rescatistas, estudiantes, familias adoptantes y clínicas veterinarias, se han presentado avances en el tema, como la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes.

"Además del nuevo reglamento que reconoce a los seres sintientes y da origen a este Consejo; instalaciones con quirófano equipado y atención médica segura; más de 500 adopciones; cerca de mil 500 esterilizaciones y 7 mil vacunas antirrábicas; así como más de 12 mil desparasitaciones y 4 mil 500 baños garrapaticidas", refirió el alcalde de Saltillo.

Acciones de la autoridad

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mencionó que entre las facultades y obligaciones del Consejo se encuentran proponer campañas a favor de la protección de los seres sintientes, así como de vacunación y esterilización.

Asimismo, recomendar medidas y estrategias para evitar el maltrato de los seres sintientes; estrategias para el funcionamiento del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes; así como los lineamientos que se consideren necesarios para la operación de la Unidad.

Composición del Consejo

El Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes está conformado por los médicos veterinarios zootecnistas Jesús Humberto Baca Rodríguez y Prudencia Elsa Garza Martínez; así como por María Susana Cárdenas Ramos, Zulema Yazmín Martínez Gámez y Bessy de las Fuentes Nelson, integrantes de diferentes asociaciones civiles.

Por parte del Ayuntamiento de Saltillo participan Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Daniela Ros Rodríguez, titular de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes; y Jessica Martínez Terrazas, coordinadora de la Policía Ambiental; además de la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila.

Así como las regidoras Amal Lizzet Esper Serur, Blanca Esthela Herrera Paisano y María de Jesús Martínez López, presidenta, secretaria e integrante, respectivamente, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.