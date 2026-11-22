CASTAÑOS, COAHUILA.- Familiares de William Saucedo Arzola exigieron justicia y pidieron ayuda para localizar a Christian Venancio, alias "El Cosio", a quien señalan como el presunto conductor de una camioneta GMC Denali color arena que habría provocado el choque frontal en el que murió el hombre y posteriormente huyó del lugar.

De acuerdo con la denuncia pública de sus familiares, el accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la brecha que comunica a Soledad con el ejido Palo Blanco, en el camino hacia el Rancho La Viga, en Castaños.

La familia sostiene que el conductor de la Denali invadió el carril contrario y se impactó de frente contra la camioneta de William. Tras el choque, presuntamente abandonó el vehículo y se retiró sin auxiliar a la víctima.

Los familiares identificaron públicamente a Christian Venancio, conocido como "El Cosio", como el supuesto responsable, y solicitaron a quienes tengan información sobre su paradero o sobre la camioneta que lo reporten ante las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su localización ni alguna detención. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

PIDEN INFORMACIÓN PARA LOCALIZARLO

A través de una publicación, los familiares insistieron en que su intención es que el presunto responsable sea localizado y responda ante las autoridades por lo ocurrido.

También pidieron colaboración ciudadana para obtener información sobre Christian Venancio y el paradero de la GMC Denali color arena presuntamente involucrada en el accidente.

La familia solicitó que cualquier dato sea proporcionado al número de emergencias 911 o directamente a la Fiscalía General del Estado.

Mientras continúan las investigaciones, los seres queridos de William reiteraron que buscan justicia por su muerte y que el caso no quede sin esclarecer.