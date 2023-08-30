ACEREROS TIENE MÁNAGER PARA EL 2024: ¡BIENVENIDO HOMAR ROJAS!

Con Campeonatos tanto en el verano como en el invierno mexicano y experiencia que incluye un exitoso paso con La Furia Azul, el regiomontano Rojas Villarreal es anunciado como el nuevo timonel del Acero.

Monclova, Coahuila; 30 de agosto de 2023. Acereros-Comunicación. Los trabajos de planeación y proyección para la campaña 2024 ya iniciaron en Acereros, como parte de ello, Homar Rojas Villarreal, originario de Santiago, Nuevo León; es anunciado como el nuevo timonel de La Furia Azul.

Fue en 2005 cuando tras una exitosa carrera como receptor, Homar debutó como mánager en Liga Mexicana, en aquel entonces dirigiendo a los Guerreros de Oaxaca con quienes se mantuvo hasta 2008, fue en su presentación (2005) donde dirigió play offs por primera ocasión; en 2009 pasó a Broncos de Reynosa con quienes trabajó hasta 2012, Piratas de Campeche (2012 y 2013) fue su siguiente etapa.

En ese 2013, Homar Rojas llegó avanzado el calendario a dirigir el barco Acerero, y con él al frente, inició una seguidilla aún vigente de 11 temporadas consecutivas clasificando a play offs para el equipo; de hecho, en aquel entonces, Rojas rompió una racha de 4 años sin post temporada para la afición acerera.

Con Acereros se mantuvo para el 2014 y logró ser sublíder de zona, en 2015 llevó a la tropa azul a su histórico primer Campeonato de Zona Norte y segunda Serie Final en LMB, con marca de 69-43 logró en 2016 que el equipo fuera nuevamente el segundo mejor de la complicada zona norte.

Rojas, continuó su trayectoria con Rieleros de Aguascalientes a partir del 2017 y con ellos, además de ganar el premio a ‘Manager del Año’, tuvo calendarios ganadores y de play offs tanto en ese torneo como en el 2018.1, convirtiéndose en coach de banca de Sultanes de Monterrey para 2019, equipo al que también dirigió en 2021, en dicho 2021 se convirtió apenas en el segundo mánager que logra un regreso de 0-3 para ganar una serie final resultando Campeón con Toros de Tijuana; ya en 2022 fue súper líder de LMB con 62-28 y en este 2023 repitió con la organización fronteriza.

Con Acereros de Monclova Homar Rojas ha dirigido 382 encuentros con foja de 208 triunfos por 174 descalabros. En general, Rojas Villarreal tiene un currículum de 1,690 juegos manejados de los cuales ha ganado 879.

En su palmarés, se incluyen campeonatos en béisbol mexicano y premios al Manager del Año tanto en verano como en invierno.

Bienvenido a casa, Homar Rojas.