Acompaña Hugo a Pacientes y médicos

San Buenaventura, Coahuila.- En el salón de usos múltiples del DIF, se llevó a cabo una reunión con pacientes y médicos en rehabilitación que brindan atención de calidad a la población.

Con motivo de las fiestas navideñas el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó al gran equipo de trabajo a cargo del fisioterapeuta Jesús Horacio Correa Rivera y la Directora del DIF Lorena Del Valle Vega.

En su mensaje el joven alcalde resaltó que esta área del DIF es de las más sensibles y por las que diariamente se trabaja para brindar atención de calidad a los pacientes, así como también se cuenta con el auto UNEDIF para los traslados seguros a los pacientes ya que está acondicionada para este servicio.

Al final los asistentes convivieron y desearon una feliz navidad a los 60 pacientes que acuden por semana a su rehabilitación física.