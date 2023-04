Acosan a menor e intentan levantarla

Castaños, Coahuila. – La Agencia del Ministerio Publicó en Castaños no recibió una denuncia por acoso sexual, denunció Juanita Quintero madre de familia, quien solicita la intervención de las autoridades para poder demandar a un hombre que hostigó a su hija menor de edad, y quien además intentó subirla a su camioneta.

La noche del martes en la calle Nicolás Bravo de la colonia Independencia Norte, una jovencita de 17 años de edad se dirigía hacia su domicilio cuando una camioneta la comenzó a seguir para después pedirle que se subiera.

Al continuar su camino, el conductor que es conocido por el nombre de Hermenegildo "N" con una edad aproximada de 50 años, le comienza a decir frases incoherentes presumiblemente conducía bajo los influjos del alcohol, cuando la camioneta detiene su marcha e intenta descender de la unidad, la joven corre hasta llegar a su domicilio.

"Después de que me platico mi hija me movilicé de inmediato, este señor es conocido aquí en la colonia y fui a su domicilio, le reclámale a su esposa, me dijo que nada podía hacer y que no es la primera vez que lo hace pues ya había otra situación con otra niña pero que su esposo todo lo negaba".

"Me fui a Seguridad pública y me comentaron que ahí no podían consignarlo y como Ministerio Publicó no hay aquí de noche me espere hasta esta mañana, pero la señorita que estaba me comentó que como no la tocó no procede y que esperara a una secretaria, así que molesta me retire del lugar", explicó la señora Juanita Quintero.

Debido a que no encontró respuesta por autoridades decidió difundir en redes sociales el hecho y pedir a la comunidad cuidado con el señor Hermenegildo.