Activa Frontera Negocio Seguro

FRONTERA COAH-. Seguridad Pública Municipal implementó un plan de operatividad sobre negocio seguro, así como rondines de prevención y vigilancia en este mes decembrino, señaló Francisco Javier Vaquera; director interino de la corporación policiaca.

Dijo que se visitarán los negocios por pate de elementos de Seguridad Pública que dejarán los números telefónicos para que se comuniquen ante cualquier detalle lo reporten, el número es el 866 635 00 85 o al 866 204 21 24.

La zona centro y negocios grandes y pequeños serán supervisados las 24 horas del día, habrá rondines de atención y vigilancia.

Durante el día se cuenta con personal pedestre que está visitando a todos los negocios, cajeros automáticos, bancos, plazas y las áreas concurridas.

En colonias las unidades están signadas para la prevención de robo pues la gente sale de vacaciones y es cuando los amantes de lo ajeno más aprovechar para operar ilegalmente.

El director señaló que la principal encomienda del alcalde es vigilar y ofrecer la seguridad a todos los ciudadanos durante todo el año pero también más en estas fechas cuando se entregan ahorros, aguinaldos, cuando se consume más alcohol o salen a vacacionar en familia.