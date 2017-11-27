Actualizará PRI padrón

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Para tener certeza de la cantidad de afiliados que tiene el PRI, a partir del próximo lunes, los presidentes de seccionales llevarán a cabo un censo en sus respectivas áreas para conformar el padrón.

Ricardo Lara Zúñiga, presidente del Comité Municipal del PRI, comentó que tienen un mes de plazo para completar el padrón que se espera eleve de 4 mil 500 a cinco mil, esto debido al intenso trabajo realizado por la actual administración que encabeza el alcalde Óscar Flores Lugo y la estructura joven del partido que ha hecho muy buen trabajo.

Es un requerimiento que nos hace el INE a todos los partidos con el propósito de justificar su existencia y a lo que tienen derecho, por ese motivo nos ponen plazo para complementarlo y entregarlo.

El nuevo padrón de afiliación de militancia priista tiene que ser lo más exacto posible, por ese motivo cada presidente de seccional tiene la consigna de visitar cada una de las casas y cerciorarse de que el registro sea lo más preciso posible.

Además de eso la estructura del partido se ha vuelto fuerte con el apoyo de los jóvenes que están haciendo buen trabajo y de aquellos que son fieles a los ideales priistas.

Otro de los motivos para la elaboración exacta del padrón es porque el próximo año se llevarán a cabo las elecciones para presidente de la República, por lo que anticipadamente se tendrá una tendencia de la votación que se registrará en la localidad.