"Actuaron de mala forma".

FRONTERA COAH-. "Llegaron demasiado alterados, dijeron que por sus de esos...se pasaba a la licenciada por sabe dónde", comentó Carlos Luna, velador de la Súper Pulga, por lo que no le quedó de otra más que hablar a Seguridad Pública pues no podían pasar a una propiedad que es privada y que a esas horas no estaba abierto al público ya que de eso depende su trabajo.

Así lo mencionó que hombre de la tercera edad que tiene muchos años trabajando como velador en este lugar, dijo que cuando llegaron muy alterados él notificó a la licenciada Micaela para que estuviera enterada y supiera que hacer.

Le decían que iban a tumbar el portón además de las palabras altisonantes que Cesar Flores, el candidato de Monclova decía, mencionó que eran puras palabras altisonantes y no le pareció la forma en que se dirigían hacia él.

Mientras que Javier Catillo no usó esas palabras pues llegó un poco más tarde acompañado de más personas que solamente pedían que les dejaran ingresar para poner el anuncio panorámico.

"Cómo hace eso, sí se le dice que no es que no, porque la estructura ya no funciona, se caen fierros de arriba, la otra vez había gente aquí comiendo y estas personas no respetaron, les aventaban las lonas sin importar que la gente estuviera ahí", comentó.

Dijo que todo ocurrió afuera porque él nunca quiso abrir el portón pero pusieron una escalera desde afuera y subieron a la estructura para colocar la propaganda política por lo que consideró que actuaron a la mala.