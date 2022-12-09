Acude a votar Everardo Padrón

SALTILLO, COAH.- Everardo Padrón, aspirante a la Dirigencia de la Sección 5 del SNTE acudió a emitir su voto durante el proceso interno del magisterio que se llevó a cabo este viernes.

Además de Padrón, participaron en las elecciones alrededor de 30 mil docentes y personal educativo en todo el Estado de Coahuila, los resultados de las votaciones se darán a conocer de manera oficial el próximo lunes 12 de diciembre.

El candidato a la delegación de la Sección 5 aseguró que de ser favorecido en las votaciones, el tema de salud será una de las prioridades de su gestión, por lo que se buscará que los y las maestras tengan acceso a un servicio de salud digna en el ISSSTE.

“Nuestro compromiso irrestricto de defender los derechos profesionales, laborales y sociales de todos los trabajadores de la educación sin menoscabo de su ideología”, expresó Everardo Padrón.

De igual manera, otro de los proyectos es armar un equipo de abogados profesionales que vigilen los derechos de los maestros: “Es una de las dificultades que enfrenta el gremio magisterial, de ahí surgió una de las solicitudes, que era contar con el área jurídica profesional que asesore y respalde al personal educativo”.

El candidato a la Secretaría General de la Sección 5 del SNTE, aseguró que otro de los proyectos que se concretarán en caso de que logre obtener la dirigencia en Coahuila del SNTE es la reactivación de las mesas de representación magisterial para garantizar el derecho digno a la salud en los hospitales del ISSSTE.