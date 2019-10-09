Acude Lencho Silller a encuentro de negocios

FRONTERA, COAH.- El Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje participó como invitado especial en el Encuentro Regional de Negocios, acompañando al Secretario de Economía, Jaime Guerra en el evento que realizado en la Sala de Seminarios en Monclova.

Fue el evento Encuentro Industrial de Negocios de la Canacintra, en apoyo a las empresas que desean ser proveedores de grandes empresas de nuestro estado.

Es importante para nuestro Presidente Municipal de Frontera apoyar todos los proyectos que promocionen a la Región Centro, para el crecimiento económico, que se traduce en mejores condiciones de vida para las familias.

Agradeció la invitación y se comprometió a ayudar en todo lo necesario, haciendo sinergia con el Gobierno del Estado, Canacintra y todas las empresas, para conseguir este crecimiento todos juntos.