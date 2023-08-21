Contactanos

Acuden a brigada habitantes de San Buena

Adquieren más impermeabilizantes por llegada de lluvias.

Staff / La Voz
21 agosto, 2023
Acuden a brigada habitantes de San Buena
Los habitantes de San Buenaventura atendieron el llamado del departamento Desarrollo Social.

San Buenaventura, Coahuila.- Los habitantes  de San Buenaventura atendieron el llamado del  departamento Desarrollo Social quien instaló una brigada de Pintura o  impermeabilizante.

Fueron casi 50  latas entre pintura e impermeabilizante las adquiridas y más de  35 personas se beneficiaron con esta brigada mencionó la regidora Olga Alicia Sánchez Cordero.

Dijo que lo más solicitado  fue el impermeabilizante por la llegada de las próximas lluvias y  quedaron pendientes como  15 latas de impermeabilizante  que se entregarán este martes.

Anunció que el programa es permanente y los interesados pueden acudir a Desarrollo Social para solicitar latas de 19 Litros de pintura o impermeabilizantes al  precio de $750 pesos la cubeta presentando credencial INE.

Acuden a brigada habitantes de San Buena
Solicitaron latas de 19 Litros de pintura o impermeabilizantes al precio de $750 pesos la cubeta presentando credencial INE.
Acuden a brigada habitantes de San Buena
Fueron casi 50 latas entre pintura e impermeabilizante las adquiridas y más de 35 personas se beneficiaron con esta brigada.

  • Acuden a brigada habitantes de San Buena

    Solicitaron latas de 19 Litros de pintura o impermeabilizantes al precio de $750 pesos la cubeta presentando credencial INE.

  • Acuden a brigada habitantes de San Buena

    Fueron casi 50 latas entre pintura e impermeabilizante las adquiridas y más de 35 personas se beneficiaron con esta brigada.

  • Acuden a brigada habitantes de San Buena
  • Acuden a brigada habitantes de San Buena
