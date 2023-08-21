Acuden a brigada habitantes de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- Los habitantes de San Buenaventura atendieron el llamado del departamento Desarrollo Social quien instaló una brigada de Pintura o impermeabilizante.

Fueron casi 50 latas entre pintura e impermeabilizante las adquiridas y más de 35 personas se beneficiaron con esta brigada mencionó la regidora Olga Alicia Sánchez Cordero.

Dijo que lo más solicitado fue el impermeabilizante por la llegada de las próximas lluvias y quedaron pendientes como 15 latas de impermeabilizante que se entregarán este martes.

Anunció que el programa es permanente y los interesados pueden acudir a Desarrollo Social para solicitar latas de 19 Litros de pintura o impermeabilizantes al precio de $750 pesos la cubeta presentando credencial INE.