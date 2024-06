Acusan a padre de candidato de altera el orden

FRONTERA COAH.- Jazmín de Sánchez denunció al padre del candidato de Partido del Trabajo por alterar el orden en una de las casillas electorales y provocar que su madre fuera dar al hospital.

Los hechos ocurrieron en la casilla 191 de la colonia Occidental, Yazmin fue quien hizo pública esta denuncia mediante sus redes sociales y fue contactada por Periódico La Voz.

Denunció al padre del candidato del PT Javier Castillo de alterar el orden público, dijo que su madre Nidia Mayté Cepeda Santos estaba en la casilla votando, parte de su familia la esperaba afuera en la sombra porque traían un bebé y porque además desde hace días se ha sentido mal, su esposo fue a comprar una botella de agua y su yerno acercó el carro a la casilla.

Cuando ella salió llevaba la credencial en mano y fue abordada por Javier Castillo (padre) se acercó a ella, le dijo que sí podían hablar con él y ella le dijo que sí, en eso ella recibe una llamada de su esposo para ya irse de la casilla, por lo que ella le dijo que se tenía que ir, él le contestó “No quiero que esté dando sobornos”.

Él la acusó de estar recogiendo credenciales, Nidia le dijo que estaba equivocado que la única credencial que traía era la de ella, pero el pleito se hizo entre ambas partes, ya que Javier Castillo la acusaba de andar dando dinero a cambio del voto.

“¿Por qué no mandaron a la Guardia Nacional a la ley para que trasculcaran a mi mamá?, si tan seguro estaba de lo que decía, era el papá de Javier Castillo lo conocemos, el señor decía que ella estaba sobornando, le decía que no fuera escandalosa, ella le decía que no era justo que la difamara ni que le levantara la voz”, comentó Jazmín.

Mencionó “Él nos chistaba y nos callaba, le dije que no chistara que no somos perros, había unos señores ahí que esperaban a sus esposas y ellos le dijeron que se retirara pero no le hacía caso, ya que llegó mi papá y mi esposo se retiró del lugar”, comentó.

Lo anterior ocasionó que Nidia se alterara, le empezó a faltar el aire y le dolía el pecho, ya tiene problemas de salud, empezó a respirar muy agitada y a sudar frio, por lo que la trasladaron al hospital para que pudiera recibir la atención.

Ahorita ya está estable, ya la dieron de alta, solo que la familia no quería que esto se quedara en la impunidad por el coraje que la señora pasó sin hacer nada de lo que la estaban acusando.