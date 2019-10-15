Advierten multas a transportistas

FRONTERA., COAH.- Debido a las constantes quejas de usuarios del transporte intermunicipal, las cuales señalan desde cobros indebidos hasta el mal estado de las unidades y la mala actitud de los choferes, el Director de Transporte José Ángel Ibarra se reunirá con los secretarios generales de la organización para que pongan cartas en el asunto o de lo contrario se atengan a las multas que se impartirán durante las revisiones.

“Hemos recibido muchas quejas por parte de los usuarios quienes con fundamentos nos informan que los choferes les cobran de forma indebida, incluso a niños menores de 4 años y bebés, lo cual está prohibido, además de que al negarse a cubrir ese costo, se enfrentan a malas actitudes de los transportistas, por lo cual se impartirán sanciones”.

El Director de Transporte informó que se revisarán los camiones de la ruta intermunicipal debido a los cobros excesivos que realizan a los usuarios.

El Director de Transporte dijo que son las rutas Flores-Borja, Occidental, 8 de Enero y la Independencia, de las que más se ha recibido quejas, por la que se realizarán operativas en donde se sancionará con 150 unidades de medida a cada chofer que sea sorprendido en malas actitudes.

Dijo que actualmente las unidades de medida representan el valor de 84.50 pesos por unidad, además de que se retirará el camión de circulación si los transportistas reinciden en los cobros indebidos.

Otro de los aspectos que revisarán es que cuenten con seguro de viajero y las unidades en buen estado físico, ya que se han dado casos de señoras que se han quedado atoradas en partes de metal o plástico que se encuentran sueltas en las unidades.

“Tenemos que poner mano dura a los choferes y es por medio de los líderes de las organizaciones que se darán a conocer las sanciones, ya que solo de esta manera podrán hacer caso a las disposiciones de la dirección”.