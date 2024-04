Afianza Sari "La Victoria"

FRONTERA, COAHUILA.- Más de 300 kilómetros recorridos, cerca de 30 colonias caminadas, reuniones con estructura, organizaciones, sindicatos, visitas a empresas y comercios, mesas de trabajo con los ciudadanos, que han ayudado a enriquecer el proyecto para Frontera, platicas e intercambio de ideas incontables con la gente, y firma de compromisos a cumplir a partir del 2025, es lo que se ha sumado a las actividades de la candidata de las mujeres Sari Pérez Cantú, abanderada de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, durante los primeros 30 días de campaña.

Y el ánimo continúa como el primer día de parte de Sari y todo su equipo, y aumenta la confianza en que el próximo 2 de junio Frontera hará historia con su primera alcaldesa, porque es tiempo de las mujeres, y así se lo dicen Todos cuando escuchan sus propuestas.

"Soy una mujer comprometida, trabajadora, sensible ante los problemas de la gente, soy gestora social por naturaleza y con valores arraigados que me inculcaron mis padres desde niña, soy leal a mi partido el Revolucionario Institucional, pero sobre todo a mi gente que creé en mi y me da su confianza. Me comprometo a cuidar a tú familia como he cuidado a la mía y a defender a tus hijos y nietos como he defendiendo a los míos, no te voy a fallar porque segura estoy que con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez, vamos a llevar a Frontera al siguiente nivel, dame la oportunidad de demostrar que las mujeres podemos gobernar, tengo la capacidad para ser alcaldesa, una alcaldesa de territorio y no de escritorio, vamos juntos y echados pa delante, vota PRI este próximo 2 de junio" así lo ha declarado la candidata.

Además Sari Pérez Cantú aseguró que todo aquel que forme parte de su administración, tendrá el mismo perfil y compromiso que ella, trabajando siempre para lograr los beneficios que los Fronterenses se merecen.

Dentro de las principales propuestas, se encuentra el formar una corporación policiaca con el mismo modelo que existe en la capital, policía de proximidad y mas humana, capacitada y con mejores salarios, más cercana a la gente a través de chats ciudadanos. Además de obras de infraestructura, pavimentación, alumbrado, atención al grave problema de contaminación del arroyo, becas para estudiar, reactivación de centros comunitarios, empleo, salud entre otros proyectos.

Los recorridos continuarán diariamente por las calles de la ciudad rielera, tocando puertas, saludando a las amas de casa, a los hombres trabajadores, a los jóvenes y a sus adultos mayores que tanto la aprecian, con el propósito de que toda la gente conozca a quién partir del 2025 será la alcaldesa de Frontera.