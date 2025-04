Piden asegurar bienes en la Semana Santa

A partir de este jueves se incrementa la movilidad en las carreteras de vacacionistas que salen de la ciudad a pasar estas fechas en algún destino turístico o en otra ciudad, lo que incrementa el riesgo de accidentes, así lo indicó el representante de seguros y fianzas, quien exhortó a la población protegerse ante cualquier eventualidad.

Arturo Cabrera Barrón informó que tanto en carretera como en el hogar, se eleva el riesgo de un incidente durante el periodo vacacional, por lo que señaló que es importante cuente con un seguro para cualquier situación.

Señaló que de inicio, es necesario que contar con un seguro de auto si se sale a carretera, tanto a nivel nacional como al extranjero, en donde podría hacerse acreedor a una multa en caso de no contar con la póliza.

Pero sobre todo se debe prevenir algún accidente, en el que más allá de los daños materiales, se tiene que ver el tema de la protección a las personas en caso de lesiones o que se presente algún deceso.

De la misma manera se debe contar con un seguro para casa, con el que no solo se cubre un robo, incendio, o daños a terceros, sin o también algún accidente que se pudiera suscitar con la presencia de los menores.

El representante de seguros llamó a la población a tomar precauciones al salir a carretera, sobre todo al circular por estados como Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, que son estados vecinos pero que las condiciones de seguridad son más complicadas.

"Tomen precauciones y eviten viajar de noche, no hacer paradas continuas o en lugares no propios, paraderos no autorizados, porque en Coahuila tenemos la ventaja de que tenemos la seguridad de poder circular en el estado a cualquier hora, pero no en todos los estados se tiene esa posibilidad", indicó.