Agradece SanBuena a Golden Dragon

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura agradeció a la empresa Golden Dragón por la donación de 50 tambos para basura que serán distribuidos para cubrir áreas públicas que están dentro de la ruta de recolección por boteo.

A nombre del joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, la regidora Blanca Selene Cuellar junto al departamento de Servicios Primarios a cargo del Director Hugo Alberto Rodríguez recibió a nombre del Ayuntamiento este gran apoyo.

Dentro de las acciones para mantener un municipio limpio y ordenado, la regidora gestionó la donación de recipientes para el depósito de basura, recibiendo una respuesta positiva por parte de la empresa Golden Dragón de Monclova.

“Estamos muy agradecidos con la empresa de origen chino ubicada en Estancias de San Juan Bautista de Monclova, por la donación realizada consistente en botes de plástico para basura que vendrán a reforzar el tema de la recolección de basura por boteo de San Buenaventura, serán instalados al interior de las plazas públicas y zonas de mayor afluencia o consumismo, que se encuentran en la misma ruta de este sistema”.

La regidora Selene Cuéllar, concluyó al decir que continúan haciendo equipo sociedad y gobierno con apoyo de empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente, por lo que exhortó a los sambonenses de cuidar estos beneficios, depositando la basura en su lugar.