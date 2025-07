Conductor arrolla a Doña Lupe en Plaza Primero de Mayo

Una cruz de cal, una veladora y unas flores rojas marcan el sitio exacto donde Doña Lupe, como todos la conocían, fue arrollada y perdió la vida la madrugada del sábado. La imagen es sencilla pero poderosa, cargada de la tristeza que embarga a quienes por años conocieron y apreciaron a la señora María Guadalupe Villarreal Villalobos, de 77 años, comerciante de tacos y tostadas en la colonia Plaza Primero de Mayo.

Vecinos de la zona y clientes frecuentes de su puesto improvisaron este domingo por la mañana una ofrenda en el pavimento, justo en la esquina de las calles Yolar y Manuel Acuña, donde vendía casi todas las noches. Aunque fueron pocos los que acudieron, el gesto fue suficiente para visibilizar el vacío que deja su partida.

"Qué triste ver cómo le arrebatan la vida a una mujer trabajadora, amable y con planes a futuro. Días antes me platicó que pensaba ponerse afuera de su casa, y yo hasta le dije que le iba a ir muy bien, que a lo mejor ya no tendría necesidad de venir a la mayo a vender", relató una clienta que solía acudir con frecuencia. "Me gustaban mucho sus tostadas, íbamos seguido ahí", agregó otro joven que la recordaba con cariño.

El accidente fue provocado por Ramón Carrales Martínez, un trabajador de 31 años que conducía un Dodge Challenger a exceso de velocidad. El vehículo impactó brutalmente a Doña Lupe mientras recogía sus utensilios de trabajo, proyectándola contra una combi amarilla y quedando prensada frente a su hija Marisol, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa.

De acuerdo con vecinos, el conductor no era ajeno a la zona. Sus padres viven justo en contra esquina del lugar donde ocurrió el hecho, y ya lo habían visto en varias ocasiones circulando a gran velocidad. "Creen que por traer un carro más o menos se quieren andar luciendo, solo para llamar la atención sin medir consecuencias... Espero esta vez la ley sí trabaje como debe ser y dejen a ese imprudente fuera de circulación", reclamó una mujer.

Mientras las autoridades investigan y el conductor permanece a disposición del Ministerio Público por homicidio culposo, la comunidad sigue consternada. Doña Lupe no solo vendía tacos; era parte del tejido de este barrio, una mujer que a sus 77 años seguía luchando con dignidad por ganarse la vida.