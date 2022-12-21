Agradecen gimnastas apoyo de H. Lozano

San Buenaventura, Coahuila.- En los pasados días se realizó un evento de magnitud olímpica de la gimnasia rítmica en Mexico donde destacaron 2 alumnas del club Gimnástico de San Buenaventura.

Brianna Uribe y Yelena Oyervides acompañadas de su entrenadora y directora del gimnástico Adriana Martínez de Luna, pertenecientes al club ubicado en esta localidad; siendo las únicas 2 representantes de la región y del estado Coahuilense.

Una de ellas Yelena Oyervides Barrientos fue dignamente representante de manera independiente por parte del club gimnástico sambonense.

La directora del Club hizo un agradecimiento especial al Ayuntamiento local principalmente por apoyo en el traslado a la frontera sur del país, ya que está clínica se realizó en Yucatán y ante el impulso a deportistas que el alcalde Hugo Lozano ha brindado a través de gestiones presentadas por el regidor Antonio Moreno Portillo además del director deportivo Juan Martín Martínez Reyna, quienes desde hace 8 meses que el club está en función bajo la dirección de la entrenadora y directora Adriana Martínez de Luna y 2 asistentes de grupo Imelda y Karen Lozano; recibiendo del municipio constante apoyo para que las niñas se involucren en el deporte de está magnitud olímpica .

Dicho evento se realizó para motivar el deporte y el turismo donde el gobierno de Mérida, Yucatán en coordinación con Club Heymo recibieron en el Multigimasio "Socorro Cerón Herrera", teniendo como invitadas especiales a las mejores gimnastas del mundo.

DINA Y ARINA AVERINA gimnastas rusas olímpicas y ganadoras de plata en Tokyo 2022 multicampeonas mundiales acompañaron a las alumnas del 15 al 18 de diciembre impartiendo el VI ENCUENTRO PARA CAMPEONAS 2022

Las rusas, han sido 9 veces campeonas del mundo y medallistas de Juegos Olímpicos 2020-2021 y con el total apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto del Deporte se organizó la master clase, reuniendo a más de 300 gimnastas de todo el país.

La instructora de San Buenaventura aprovechó de una máster class de gimnasia rítmica y certificación para entrenadores donde buscan mejorar las técnicas de las alumnas y lograr una certificación para las entrenadoras, cabe recalcar que dicho evento contó con gimnastas de todo el mundo americanas, mexicanas, ucranianas, Perúanas colombiana, Egipto, Francia entre mucho países más.

Nuestras representantes de Coahuila Brianna y Yelena asistieron con el fin de aprender y mejorar su práctica de gimnasia rítmica y poder más adelante ser dignas representantes del estado, asi como la certificación que recibió la directora y entrenadora Adriana Martínez de Luna pueda brindar una mejor práctica a las alumnas de su club y extender su aprendizaje a municipios de Frontera y Monclova teniendo más deportistas entusiastas.