Agradecen migrantes a Frontera

Agradecidos, parten migrantes de Ciudad Frontera hacia el norte del estado de Coahuila en busca del sueño americano, reconociendo el apoyo que les ofreció Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

1 / 2 Ayer fueron abandonando el refugio para emprender la última etapa de su viaje. 2 / 2 Llegaron a esta ciudad porque sus familiares y amigos que ya han avanzado en caravana les dijeron que en Frontera si los ayudan. ❮❯

Fueron 117 migrantes los que descendieron de los vagones del tren la noche del pasado lunes pues al tener comunicación mediante mensajes de texto con sus amigos o familiares que ya han avanzado en caravana y cruzado por este municipio les dieron el pitazo "que en Frontera hay un padre Paulo y autoridades que sí los ayudan".

Durante la noche del lunes y hasta el día de ayer en la tarde, Protección Civil y Bomberos, DIF Municipal, Bienestar Social, Salud y Servicios Primarios realizaron una acción coordinada en apoyo a niños, jóvenes y adultos que se encontraban en el refugio de la iglesia Verbo Encarnado de la colonia Occidental.

Ahí los migrantes recibieron por parte del municipio atención médica, alimento, cobijas, ropa y calzado, se entregaron despensas y tinacos a la iglesia que fueron llenados de agua con pipas de servicios primarios.

Ayer durante la mañana fueron abandonando el refugio para emprender la última etapa de su viaje en busca de una mejor calidad de vida, no sin antes agradecer las atenciones brindadas por las autoridades de ciudad Frontera.