Agradecen religiosos apoyo de “La Pólvora”

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Dirigentes de las distintas denominaciones religiosas de la localidad se reunieron con el alcalde Óscar Flores Lugo para agradecerle el apoyo recibido en estos cuatro años de administración y para invitarlo a un evento especial que llevará a cabo cada uno en sus respectivos recintos donde los miembros orarán por él.

Fue en la Sala de Cabildo donde al mediodía del martes los dirigentes religiosos fueron recibidos por el Edil, estos acudieron para hacer un poco de remembranza sobre los acontecimientos que se registraron durante los cuatro años de su administración.

De entre todos destacó el paro que por espacio de tres meses mantuvo cerrada la presidencia municipal, fue en los tiempos críticos que los dirigentes se pusieron de acuerdo y acudieron al lugar del movimiento para elevar plegarias a Dios y pedirle que no se desatara la violencia para tranquilidad del pueblo.

Fue una experiencia bonita donde se vio y vivió la buena intención de todos aquellos que me daban la razón y de los que de alguna manera quisieron demostrar su apoyo y en esta ocasión los ministros no se quedaron atrás pues estuvieron al pendiente y lo siguen estando, por eso se los agradezco” dijo el Alcalde.

Después de la reunión el Alcalde los llevó a hacer un recorrido por las instalaciones de la Presidencia a fin de que conocieran las remodelaciones y cambios realizados en ella que son más que nada para mejorar el servicio a la población porque se lo merece, oficinas en óptimas condiciones, personal capacitado, equipos modernos.

Una vez finalizada la reunión y el recorrido los ministros se arrodillaron para pedir por el bienestar de esta administración, que todo culmine de manera satisfactoria y que sean una realidad las metas y propósitos trazados.