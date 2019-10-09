Ajustarán hoy ‘planes de vuelo’

FRONTERA, COAH.- El Presidente municipal Florencio Siller Linaje dijo que será el día de hoy cuando se realizará la reunión con la aerolínea Transportes Aéreos Regionales, encargada de los vuelos que se realizarán de forma directa del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza a la ciudad de Toluca, Guadalajara y San Antonio.

“Vamos a reunirnos empresarios, alcaldes, personal del aeropuerto y miembros de la Aerolínea TAR para poner en regla los vuelos, costos, rutas, horarios y tipo de naves que se utilizarán para la apertura de este vuelo comercial, además de que se pretende realizar una campaña de promoción que permita la ocupación de por lo menos el 80 por ciento de las aeronaves”.

Listo se encuentra el Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje para promocionar ante los empresarios locales las nuevas rutas del viaje aéreo.

Dijo que hasta como primera autoridad municipal es muy importante la apertura de estas nuevas rutas, toda vez que serán los empresarios los más beneficiados, ya que no tendrán que viajar a la ciudad de Monterrey para realizar viajes que los trabajadores requieren.

Explicó que para el municipio es un punto a favor que el aeropuerto tenga viajes directos a destinos importantes en México y Estados Unidos, toda vez que al momento de ofertar en otros países se les dará a conocer que en Frontera se cuentan con vías de comunicación ferroviarias, terrestres y aéreas, lo que hace atractivo al municipio para nuevas inversiones.

Mencionó que espera que los empresarios apoyen con la adquisición de estos vuelos y se pueda cubrir con ellos los espacios, ya que al parecer serán naves tipo jet de 50 pasajeros las que serán utilizadas en este tipo de viajes.

Comentó que será el día de hoy cuando se tendrán datos concretos sobre la realización de estos vuelos, por lo pronto el aeropuerto ya se encuentra realizando las adecuaciones necesarias, mientras que para el sector turístico esto también atrae beneficios tanto en el área industrial, hotelera y restaurantera de la localidad.