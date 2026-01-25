Alarma incendio en Parque Industrial

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un incendio de maleza se registró la tarde de este domingo en los patios de la empresa Minsa, ubicados dentro del parque industrial VYMSA, en el municipio de Ramos Arizpe, lo que generó alarma entre habitantes de colonias cercanas debido a la gran cantidad de humo que se propagó en la zona.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro consumió un área aproximada de 100 metros de largo por 50 metros de ancho. Las llamas avanzaron con rapidez a causa de las fuertes ráfagas de viento que se presentaban al momento del incidente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para atender la emergencia, utilizando la unidad 415 y aplicando agua para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hacia áreas industriales o habitacionales.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado en su totalidad. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, únicamente la quema de maleza.

El denso humo visible desde distintos puntos del sector provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que vecinos reportaran el incidente al sistema de emergencias, lo que permitió una atención oportuna.