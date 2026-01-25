Madre agrede a su hijo Israel N.

SALTILLO, COAHUILA.- Un nuevo caso de violencia intrafamiliar sacudió a la colonia Provivienda esta madrugada, cuando una mujer lesionó a su hijo con un arma blanca en medio de una discusión en un domicilio particular, presuntamente motivada por agresiones recurrentes.

Minutos después de las 2:00 horas de este domingo, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron a una casa ubicada sobre la calle 24 de Febrero, cerca del cruce con 25 de Julio, tras recibir reportes de una riña con persona herida.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, quien se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y había agredido a su propia madre poco antes con golpes físicos, protagonizó otro episodio de violencia dentro de la vivienda.

La mujer, presuntamente cansada de las agresiones y temiendo por su integridad, tomó un cuchillo y apuñaló a su hijo, identificado como Israel N., para defenderse.

Acciones de la autoridad

Tras el ataque, la misma madre trasladó a su hijo hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde fue atendido por personal médico. Aunque presentó heridas por arma blanca, su estado de salud fue reportado como estable y bajo observación médica en el centro de atención.

A su llegada, agentes de la Policía Municipal se entrevistaron con los familiares y recabaron datos sobre el incidente, además de notificar a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que la madre solo presentó contusiones leves que no representan un riesgo para su vida. La Fiscalía orientó a los familiares sobre el procedimiento legal para que se interponga la denuncia formal correspondiente, a fin de que se abra una carpeta de investigación y se determine la situación jurídica de los involucrados.