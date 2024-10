Alcalde Piña prioriza inversión en educación

FRONTERA COAH.- Roberto Piña, alcalde de Frontera, destacó su intención de destinar recursos municipales a la educación, específicamente para completar obras en dos escuelas que considera prioritarias. Piña señaló que, aunque existen fondos salvaguardados para conceptos como finiquitos y aguinaldos, prefiere que el dinero disponible se utilice para fortalecer el sector educativo.

"Si tengo que decidir entre dejar dinero en las arcas municipales o invertirlo en las escuelas, prefiero destinarlo a la educación", comentó.

El alcalde también se refirió al proceso legal en curso sobre el veredicto de la Sala Regional, el cual involucra a Sari Pérez proxima alcaldesa.

El alcalde expresó su confianza en que la decisión será favorable para ella, aunque resaltó que quienes presentaron la demanda aún tienen el derecho de ampararse.

"Entiendo que el proceso terminará con una resolución a favor de Sari Pérez. He hablado con ella en dos ocasiones, le he dicho que esté tranquila y que no se preocupe", indicó.

Al recordar su propia experiencia al asumir la presidencia municipal, el alcalde mencionó que no hubo un proceso de entrega-recepción formal, pues solo recibió las llaves el 31 de diciembre. A diferencia de esa transición, aseguró que se compromete a realizar una entrega ordenada y formal al término de su gestión.

Lo anterior es tanto por respeto a la próxima alcaldesa como en beneficio de la ciudad. "La próxima administración y la ciudadanía merecen una transición clara y bien documentada y así será , concluyó el alcalde.