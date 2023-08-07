Alerta Ciénegas por ola de calor

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se exhorta a visitantes y habitantes de cuidarse ante las altas temperaturas que se tienen pronosticadas durante esta semana de agosto debido al cierre de la canícula.

El Director de Salud Javier López Seispardo dijo que desde la farmacia comunitaria se brinda diariamente atención a los cieneguenses ya que con apoyo de Presidencia Municipal se han abastecido de medicamentos para el cuadro básico sin embargo, pidió cuidarse de la semana calurosa que puede generar una serie de problemas a la salud.

El resguardo de niños y adultos mayores así como su hidratación es elemental para los cuidados y que en esta época de canícula en el desierto la temperatura se eleva y provoca imágenes descompensación del cuerpo cuando sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C qué es considerada como temperatura normal, ahí es cuando el cuerpo sufre un golpe de calor.

Según informes del observatorio meteorológico nacional se espera toda la semana se registren temperaturas superiores a los 40 y 42 grados bajo la sombra debido al cierre de la “Canícula”, por lo que también se hizo un llamado a los deportistas de ejercitarse o practicar disciplinas muy temprano y después de las 7:00 p.m.