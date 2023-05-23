Contactanos

Coahuila

Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El EQUIPO DE DEP. MUÑOZ DERROTÓ AL PELIGROSO EQUIPO DEL DEPORTIVO RODRÍGUEZ QUE QUEDARON 2 A 2 EN MARCADOR GLOBAL, REVOLVIÉNDOSE EN LA TANDA DE PENALES.

Héctor Luciano Ramos Mtz.
Por Héctor Luciano Ramos Mtz. - 23 mayo, 2023 - 09:42 p.m.
Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez
Dep. Muñoz levanta el trofeo en la edición femenil de Soccer Center League.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El EQUIPO DE DEP. MUÑOZ DERROTÓ AL PELIGROSO EQUIPO DEL DEPORTIVO RODRÍGUEZ QUE QUEDARON 2 A 2 EN MARCADOR GLOBAL, REVOLVIÉNDOSE EN LA TANDA DE PENALES, TODO ESTO EN LA SOCCER CENTER LEAGUE.

EN EL TIEMPO REGULAR ANOTANDO POR DEP. RDZ, DANIELA COLUNGA 1, SELENE MARTÍNEZ 1, Y POR MUÑOZ JULI CARRILLO Y VIDA MUÑOZ.

1 / 2
Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez
2 / 2
Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez

CON EL MARCADOR EN EMPATE TERMINARON YÉNDOSE A UNA SERIE DE PENALES , PERO NO CONTABAN CON QUE LAS DE MUÑOZ COMANDADAS POR LA GRAN PORTERA CINDY MUÑOZ LES ATAJARÍA TODOS LOS PENALES QUE TIRARON Y LAS ELIMINARÍAN AL FINAL 3 GOLES A 2.

  • Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez

  • Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez

  • Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez
  • Alza la copa Dep Muñoz ante las Rodriguez
Artículos Relacionados