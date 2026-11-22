FRONTERA, COAHUILA.

Con mensajes de despedida, muestras de cariño y palabras de tristeza, amigos de Gabriela García Quiroz expresaron en redes sociales el dolor que les dejó su fallecimiento, luego de que fuera encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia Bellavista de Frontera.

A través de publicaciones en Facebook, personas que compartieron momentos de amistad con la joven recordaron su personalidad, expresaron el cariño que le tenían y lamentaron no haber podido acompañarla en sus últimos momentos.

Una de las despedidas fue la de Edna Medina, quien compartió un emotivo mensaje en el que recordó la sonrisa de Gabriela y la manera en que nació su amistad.

"Siempre te recordaré con esta sonrisa tan bonita que tenías. Me duele en el alma no haber estado ahí para ti y que hayan pasado las cosas de esta manera", escribió.

También manifestó que nunca olvidará los momentos que compartieron y aseguró que continuará orando por ella, con la esperanza de que encuentre paz.

Por su parte, Ángel Urquieta publicó un mensaje en el que expresó su tristeza por la partida de Gabriela y recordó el vínculo que las unía.

Además, hizo un llamado público a las personas que conocieron a la joven para que le ayuden a establecer contacto con su madre, pues manifestó su intención de hacerse cargo de los gastos funerarios.

"Yo quiero hacerme cargo del gasto funerario", expresó en su publicación, en la que pidió que quien tuviera información para localizar a la familia se comunicara con ella.

Circunstancias del fallecimiento

Gabriela García Quiroz, de 26 años, fue localizada sin vida la tarde del sábado 21 de noviembre en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Bellavista, en Ciudad Frontera.

Reacciones de amigos y familiares

El hallazgo movilizó a elementos de Seguridad Pública, paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación de la región, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar oficialmente las causas.