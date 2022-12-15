Analizan instalar un Mando Único

SALTILLO, COAH.- Fernando de las Fuentes, Secretario de Gobierno en Coahuila adelantó que se pretende implementar un Mando Único Especial Regional para que permanezca de manera permanente en las fronteras de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, específicamente en el municipio de Juárez, luego de los diversos enfrentamientos que se han registrado por el intento de ingreso de células delictivas a la entidad.

“Estamos en diálogo con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para el análisis de que se instale un Mando Único en Juárez y posteriormente, hacer lo mismo en la Región Laguna que permita el trabajo con las policías estatales de Durango”, detalló el funcionario.

De las Fuentes reiteró que se mantiene la vigilancia en Juárez tras los hechos violentos de las últimas semanas y que han dejado decesos de policías estatales, por ello es que el proyecto de que las Fuerzas Armadas junto con la Guardia Nacional y del Estado es importante para continuar con el blindaje de Coahuila.

“La Región donde se ubica Juárez se ha visto muy afectada por los hechos delictivos de la delincuencia organizada que quiere ingresar al Estado y lo mismo sucede en la Región Norte por la Carretera Federal 1, por ello es que hay especial atención en esas colindancias con Nuevo León y Tamaulipas”, agregó el Secretario de Gobierno.

Como se recordará, esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila dio a conocer que se registró un enfrentamiento por la tarde del martes 13 de diciembre, a una semana del enfrentamiento anterior.

Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, señalaron que derivado de los citados hechos violentos, se tomó conocimiento del deceso de un agente estatal y tres más que resultaron lesionados.