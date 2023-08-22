Anuncia Beto Piña aumento de sueldo

FRONTERA COAH.- Roberto Piña reconoció la labor de los bomberos en Frontera por el alto grado de humanismo y responsabilidad y los sorprendió al autorizar un aumento al salario para todos los que forman parte de esta corporación.



"Reconozco en la figura de Grimaldo, un hombre que como meta de vida tiene el servicio profesional a la comunidad y lo hace mediante Protección Civil y hay varias cosas que tenemos pendientes por cumplir no solo el tema salarial", señaló el alcalde.

Dijo que está pendiente el proyecto de construcción de estación de bomberos y protección civil para lo que ya se tiene todo listo, pues ya se cuenta con el terreno, además habló sobre el tema de la moto bomba que tiene un valor aproximado a los 3 y 4 millones de pesos por eso están buscando la forma de adquirirla.

Lo anterior se ve a un corto plazo, el alcalde comentó que no se empezó el ejercicio por lo que pasó en AHMSA y varias cosas que influyeron pero están listos para empezar a trabajar en las instalaciones y la adquisición de la motobomba.

El personal del departamento financiero es quién revisará el tema del aumento a los elementos de Protección Civil y Bomberos, pues mencionó que se requiere de la información del área financiera para que sean ellos quienes les comente qué tanto alcanza aumentar el salario a los elementos pero para la próxima quincena saldrá dicho aumento.