Anuncia Gladys cambios en SP

San Buenaventura.-La dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá cambios radicales desde su director, porque es un departamento primordial para el municipio y en la administración 2018 se tendrá seguridad total, sostuvo la alcaldesa electa Gladys Ayala.

La Alcaldes electa, informó que actualmente analizan perfiles para la designación del nuevo director de Seguridad Pública que deberá de estar dentro del Mando Único para tener una mayor coordinación y sobre todo mejores resultados en la materia de seguridad.

Expresó que ese tema, es el que muchos ciudadanos le han señalado para que se mantenga la paz en el municipio y por ello expresó que están trabajando con las autoridades correspondientes para poder escoger a la persona que garantice la paz y la seguridad en el municipio.

Detalló que sin lugar a dudas será un departamento que mantendrá muy bien vigilado durante toda su gestión que será de un año al frente del municipio, ya que se trata de la salvaguarda de todos los habitantes a los que debe de responder por la confianza que le dieron para estar al frente del Ayuntamiento.

Por ello, explicó que los ciudadanos pueden tener confianza de que se elegirá a la persona con el mejor perfil para estar al frente de Seguridad Pública Municipal.