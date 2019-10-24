Anuncia Lencho tienda

FRONTERA., COAH.Con la intención de aprovechar los espacios con los que cuenta el municipio, el Alcalde Florencio Siller Linaje dijo en próximos días anunciará una nueva inversión la cual será una empresa o tienda “ancla”, que será ubicada en las antiguas instalaciones de Merco Centro en la calle Francisco I. Madero.

“Buscaré la forma de dar vida a las calles, ya estamos por iniciar la pavimentación del primer cuadro de la ciudad y con ello la imagen será mejor, por ello además de la empresa cuyo rubro lo daré la próxima semana, realizaremos “banquetazos” de venta y otras actividades que permita darle más vida a los espacios del municipio”.

Aterrizará Florencio Siller Linaje empresa o tienda “Ancla” que será ubicada en las instalaciones de Merco en la calle Francisco I. Madero de la Zona Centro.

Mencionó que el objetivo fundamental es que los espacios que tiene el municipio sin utilizar, sean rehabilitados para que los comerciantes realicen sus ventas o para instalar nuevas empresas o negocios que acrecienten la economía de los fronterenses.

Explicó que antes de que este año termine, se están realizando las últimas obras del ejercicio fiscal 2019, por lo que esperan acabar con la totalidad de los proyectos terminados y entregados en su totalidad y de esa manera seguir con cero deudas y con proyectos de crecimiento para el próximo año.

“Tenemos pendiente la obra del embanquetado del primer cuadro de la ciudad, ya hablamos con los comerciantes para que tengan un poco de paciencia, ya que la obra de embanquetado se pretende terminar antes del mes de diciembre, para que no afecte las ventas decembrinas”.

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Al ser cuestionado sobre el rubro que tendrá la empresa o comercio que se colocará en las instalaciones del antiguo merco, la primera autoridad municipal que será la próxima semana cuando la dé a conocer, sin embargo aseguró que será una nueva fuente de empleo que beneficiará a una gran cantidad de habitantes de este municipio.