Anuncia Piña plaza pública

Proyectan construcción de plaza pública en el Fraccionamiento Las Torres, obra en la que se invertirán más de 2.8 millones de pesos; el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, regidores y directores comenzaron la instalación de una unidad de juegos y la reforestación de esta área que durante años lució como un predio baldío.

Niños y adultos se mostraron contentos pues el área era sólo un terreno olvidado lleno de maleza, tierra y piedras por el que caminaban y los pequeños jugaban con el riesgo de recibir una picadura de insecto.

Hasta esta administración, que encabeza Piña Amaya los ha escuchado pues aunque es un fraccionamiento quien les vendió las viviendas nunca hizo área verde.

Los vecinos agradecieron a las autoridades e hicieron el compromiso de cuidar el espacio y regar los árboles para que continúe la obra que vendrá a mejorar la imagen del sector y mejorar su calidad de vida.

Por parte de la dirección de Servicios Primarios, que dirige Américo Castilla, se llevó a cabo la plantación de más de 20 árboles encinos siempre verde y encino roble, de 3 metros de altura así como la instalación de una unidad de juegos que incluye resbaladero, columpios y pasamanos.

De acuerdo al director de Obras Públicas, Roberto del Bosque, el proyecto consiste en la construcción de una cancha de fútbol rápido, área de andadores, espacios verdes, recreativos y de esparcimiento, y la ejecución podría comenzar este mismo año o a principios del próximo año.