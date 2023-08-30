Anuncian brigada de rezago agrario

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de Desarrollo Rural invita a la Brigada de rezago Agrario con el objetivo de hacer la entrega de documentos para dar certeza jurídica en títulos parcelarios.

El evento será el próximo 08 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio Municipal Cuauhtémoc Cortez presidido por personal de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Coahuila.

Lo anterior con la finalidad de hacer entrega de títulos parcelarios y Títulos de Propiedad expedidos por el RAN.

Se espera la asistencia de habitantes de San Buenaventura y de todo el estado de Coahuila; en especial quien haya adquirido predio en el ejido Saca de Bucareli.

Para mayor información acudir al Departamento de Desarrollo Rural con el regidor Sergio Eduardo Rodríguez o llamar al 8696941255 o al 866209741 para dudas de los municipios aledaños entre ellos Abasolo, Monclova, Frontera, de Ocampo, Lamadrid, Sacramento, Nadadores, Cuatro Ciénegas etc.

El Regidor de Desarrollo Rural Sergio Rodríguez mencionó qué se instalará un módulo de atención para asesorías y abatir el rezago histórico que existe en la titulación y certificación de ejidos.

Con el programa “Cero Rezago”, a través del Registro Agrario Nacional (RAN), serán entregados los títulos y certificados solicitados con antelación así como avanzar la expedición de constancias, la enajenación y sucesión de derechos que son trámites con los principales rezagos en el país.