Apadrina Hugo a estudiantes

San Buenaventura, Coahuila.- Autoridades municipales asistieron a la Graduación de Jardín de niños “Miguel Hidalgo”; Ceremonia realizada en el Auditorio Municipal.

El Alcalde Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez fungió como padrino de generación 2020-2023 y fue también acompañado por la Prof. Rosa María Hipólito directora de educación.

La Profra. Evelin Rodríguez Machado Directora del Jardín de niños agradeció a los maestros, padres de familia y sociedad del plantel por el esfuerzo para alcanzar las metas trazada.

Para la entrega de constancias se hizo el último pase de lista por cada una de las maestras quienes nombraron a los alumnos de 3 A prof. Gabriela García Zertuche y 3 B prof. Cecilia María Martinez Barron.

Los 57 Alumnos graduados interpretaron la canción de despedida “Gracias a ti” y fue el momento más emotivo de los parvulitos que cantaron con mucho sentimiento.

En su mensaje el alcalde Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez saludó al personal directivo, docente, manual así como a los padres de familia y por supuesto con mucho entusiasmo a los alumnos graduados que le han invitado a esta ceremonia de graduación de la generación.

“La felicidad de nosotros los padres de familia radica esencialmente en la alegría y la dicha de nuestros hijos, sus logros son el alimento para mantenernos felices; en esta etapa nos cuesta trabajo dejarlos para que solos recorran el camino pero sin duda alguna es el mejor sacrificio que hacemos por ellos, hoy estando en este evento para mí es muy emotivo poder ver el acompañamiento que hacen las madres y los padres de familia a mí que me ha tocado recorrer varias etapas de educación hemos visto que entre más chicos están los niños más acompañamiento hay de los papás ojalá que así como están ahorita con ellos los sigan apoyando en las diferentes etapas que van a vivir” enfatizó.

A los pequeños estudiantes les dijo que culminan su instrucción preescolar y es motivo de estar contentos porque inician un largo camino hacia su preparación académica donde experimentarán diferentes pero muy significativas experiencias como lo hizo el personal del jardín de niños.