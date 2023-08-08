Apoya a Frontera compra de útiles

FRONTERA COAH-. Se llevó a cabo una reunión de cabildo para la presentación y aprobación del proyecto para coadyuvar en gastos inherentes a la educación de niños y jóvenes de trabajadores de AHMSA esto con el programa municipal de apoyo a la educación, se aprobó por unanimidad.



Fue la regidora de educación Alma Gabriela García, quien explicó a los integrantes del cabildo en qué consiste este programa que tiene como misión el fortalecer la formación integral de estudiantes en niveles académicos que enfrentes adversidades económicas mediante el otorgamiento de material didáctico que le permitirá continuar con sus estudios.

La Visión de este programa es que a través del departamento de educación que coordina, gestiona, impulsa, promueve el desarrollo y fortalecimiento del programa, motivándolos a concluir con sus estudios así como retos académicos personales y profesionales que presentan.

“Con esto se pretende contribuir la formación integral de estudiantes así como niños y jóvenes que busquen prepararse académicamente” comentó.

Con esto pidió la aprobación de un techo financiero de 200 a 300 mil pesos para la entrega de 700 paquetes de útiles escolares que tendrán lápiz Resistol en barra, tres cuadernos profesionales o tipo italiano de acuerdo al nivel.

Estos paquetes van a traer marca textos, plumas, colores de seda y de madera, marcadores de agua, caja lapicera, mochila, tijeras, lápiz, corrector, sacapuntas y bicolor.

Son para los niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, el trámite del registro es gratuito y el beneficiario debe realizarlo personalmente o por medio de un tutor legal en oficinas de educación, Arte y Cultura con Angélica María Jacobo Gutiérrez.

Los requisitos en original y copia, ficha del empleado de AHMSA, original y copia del INE, ficha de inscripción, comprobante de domicilio, acta del alumno y estudio socio económico.

El material didáctico se entregará por alumno de acuerdo al nivel al que pertenezca, los días del 17 al 25 de agosto de presente año, el beneficiario se compromete a asistir a la presidencia para recibir la entrega del paquete escolar.