Apoya Bienestar a adultos mayores

FRONTERA COAH.- Desde hace meses el Gobierno Municipal a través de la dirección de Bienestar Social implementa un programa alimentario destinado a personas que trabajan en gasolineras sobre todo si se trata de adultos mayores.

Jazmín Davis Estrada; directora del departamento de Bienestar Social, mencionó que no todo lo ocurre en el departamento se informa por respeto a la gente pero este programa es muy benéfico para los adultos mayores que trabajan en las gasolineras de Frontera

El programa después se amplió pues el apoyo ahora es para todos los turnos de las gasolineras en Frontera y para todos los adultos que desempeñan alguna actividad al interior de algún centro comercial como lo es en el caso de los "cerillitos".

La directora explicó que el programa tiene un censo de aproximado de 150 beneficiarios que cada mes reciben la despensa y huevo para poder aportar un poco en la economía familiar, sobre todo en este tiempo complicado.

Mencionó que están por iniciar un segundo programa de apoyo alimentario que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud quien proporcionó al municipio información respecto a las personas que tienen tuberculosis, este padecimiento es contagioso y la gente con esta enfermedad difícilmente encuentra trabajo y están fuera del esquema de empleo convencional, no son derechohabientes, tienen que buscar actividades por fuera de la legalidad y es complicado.

Por eso arrancarán este programa para integrar a los pacientes con tuberculosis de Frontera, es un padrón pequeño pues diagnosticadas y bajo tratamiento son 14 personas que no pueden tener vida laboral activa debido a padecimiento.

Van a sumarse y ya que esté hecho el programa anunciaran en conjunto con sector salud para tener información completa.

Jazmín comentó que estos programas han sido utilizados para vulnerar a la gente por eso, en esta administración no les gusta exhibir ni lucrar con estas personas pero el apoyo se les otorga siempre.