Apoya líder LGBTI la nueva escuela

Frontera, Coahuila.- Se debe educar a los niños a ser libres y no ocultar su forma de ser, sobre todo porque están despiertos y tienen conocimiento de ciertas cosas que no son del agrado de la sociedad, el conocer de los temas ayudará a disminuir el bullying.

Opinó Javier Chaires miembro de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual (LGBTI) en la región centro, luego de todo el revuelo que han causado los libros y que en Coahuila no se vayan a distribuir este ciclo escolar 2023-2024.

“En lo personal, a veces te desarrollas con complejos y criando en una idea que no es la realidad, hay que vivir la realidad y ahorita los niños están muy despiertos, hay que hablarles sobre todo y estar preparados para tocar los temas con ellos”.

Señaló que esto orientará a los pequeños que tienen dudas y ayudará a los que tienen prejuicios, pues a temprana edad genera traumas debido al bullying que reciben y que podría desencadenar a situaciones lamentables.

Externó que en este 2023 las personas no están tan cerradas a dejar ser a los demás y son los papás los que les inculcan las ideas a los menores de edad, en lugar de sorprenderse porque sus hijos conozcan ya de diversos temas, tienen que hablar con libertad y educación.

“Uno mismo crea la conciencia en los hijos, es por eso que se debe aprender y educar en conjunto, sobre todo que los papás les dediquen tiempo a los niños, tiempo de calidad y de verdad conocerlos.”