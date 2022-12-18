Apoya MARS Hospital General de Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobernador de Coahuila mantiene acciones en beneficio de la salud de los habitantes del desierto quienes reconocen las atenciones del mandatario estatal.

El Dr. Óscar Ayala Alvizo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, lanzó una felicitación a través de sus redes sociales al Gobernador Constitucional de Coahuila, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, por el apoyo a su área.

"Gracias al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis y a la voluntad del Secretario de Salud Roberto Bernal por acercar los Procedimientos de cirugías de mínima invasión, que permiten el uso de herramientas de alta tecnología para intervenir a los pacientes que acuden a nuestro Hospital General Cuatro Ciénegas, logrando cumplir con el rezago de Cirugías Programadas para este Cierre de Año 2022", posteo en redes Ayala Alvizo.

Las cirugías de mínima invasión es un método para realizar operaciones mayores a través de incisiones pequeñas, utilizando sistemas de imagen en miniatura de alta tecnología para reducir el traumatismo por exposición quirúrgica.