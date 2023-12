Apoya Piña a migrantes

FRONTERA, COAH.- Porque el flujo migratorio no se detiene, el Ayuntamiento de Frontera seguirá apoyando en lo que se requiera en el paso de migrantes, señaló el alcalde Roberto Piña Amaya, quien destacó que los fronterenses se distinguen por la gran solidaridad que hay hacia su prójimo.

En entrevista, el Munícipe dijo que en una reunión sostenida con el gobernador Manolo Jiménez "nos dio mucho gusto ver como giraba indicaciones a la gente de su equipo para trabajar de la mano con la gente de Migración, le dieron todas las facilidades, toda la ayuda le está dando al gobierno del Estado a la gente de Migración del gobierno federal para hacer equipo para toda la gente que ya están a nada de llegar a su sueño".

Dijo que son personas que están a nada de llegar, después de haber caminado miles y miles de kilómetros, otros arriba de la bestia, caminando por la carretera o como Dios les da a entender y ya están a un paso de lograr el llamado sueño americano.

A nosotros, dijo, qué nos toca hacer? Es dejarnos ayudar por gente que le sabe al tema "y nosotros aquí en Frontera tenemos al Padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia es un tipo que dignifica el oficio que hace como sacerdote, es un tipo que se dedica a ayudar al ser humano".

Dijo que alguien le preguntaba que si plática sobre los migrantes y dijo yo no platico sobre los migrantes, yo hablo con los migrantes y yo ayudo a los migrantes. Así, dijo, al igual que el padre, el alcalde fronterense reconoció el apoyo de los alcaldes de Monclova y Castaños, Mario Alberto Dávila y Juan Antonio Garza García respectivamente.

"El doctor de Castaños hace una excelente labor, pero también el doctor Mario Dávila se fue con la doctora Leticia Castillo a Castaños, recibieron a los migrantes se llevaron todo el equipo de salud, los bañaron, les ayudaron", dijo Piña Amaya.

Destacó que "nosotros tenemos que saber que ellos no vienen aquí con nosotros ellos van de pasada y les falta casi nada de llegar a su sueño".

Dijo que antier que venía del informe del alcalde de San Juan de Sabinas, veía caminar a los migrantes con sus niños en los hombros y por toda la carretera 57 y se preguntaba si el día que estemos frente a Dios que nos esté preguntando qué hicimos con esto? Qué le vamos a responder?. Es mi responsabilidad como autoridad ayudar y no solamente nosotros, mira la gente de METELMEX llegó con cajas de leche, cajas de agua, comida, pañales , suero y todas las empresas que están aquí porque finalmente ellos saben que la manera más rápida de llegar, aunque no sea la correcta y aunque se haga más peligrosa y aunque sea la más complicada, pues ellos siguen el ferrocarril y el ferrocarril pasa por Frontera y nosotros tenemos que solucionar y ser gente que solucione, dijo.

"Ellos no se deben de acordar de nosotros porque los paramos, los detuvimos los esculcamos, los dejamos sin lo poquito que llevaban, ellos s e deben de acordar de nosotros porque fuimos un acceso más para que pudieran llegar cuanto antes".

La gente de Frontera es completamente solidaria con los migrantes, ellos bajan a buscar comida, agua, sombra y toda la gente de Frontera, los que venden agua o jugos se los regalan, comida, tapas de huevo, la gente de Frontera es muy solidaria con este tipo de acciones. Imagínate que fuera al revés, nosotros estamos a dos horas de Estados Unidos, como nos iría si tendríamos que llegar a El Salvador o a Guatemala, cómo nos iría a nosotros que tendríamos que viajar todo ese camino, cuestionó.

Dijo que le ha dado mucho gusto, un fenómeno que se ha estado dando, la gran mayoría de los paisanos, la gran mayoría les bajan el agua, los chocolates, porque ellos lo vivieron, esta gente no es mala, solo que en su país no hay condiciones para superarse, ver a gente que no desiste, es importante que sepan que ellos llegando a Estados unidos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, se les dan todas las condiciones, los ingresan, los bañan, los cambian y los ingresan a Estados Unidos.

Finalizó diciendo "necesitamos dejarnos ayudar por gente como el padre Paulo, que ve este ejercicio de manera responsable y correcta, hoy nos toca estar aquí, pero después nos tocará ayudar desde otra trinchera, desde un taller mecánico, herrería, vendedores, somos seres humanos, ellos van a buscar la manera de desarrollar y hacer crecer a sus familias Frontera sigue firme en ayudar a nuestros hermanos migrantes porque la condición de nosotros es que por aquí van a seguir pasando".