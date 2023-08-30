Apoya Transporte con “Ruta Escolar”

San Buenaventura, Coahuila.- Desde la dirección de Transporte y Vialidad la regidora Blanca Selene Cuellar y el coordinador Jesús Garza arrancaron con el ciclo educativo la ruta escolar para apoyar a los planteles en la entrada y salida de alumnos.

Los tránsitos desde la semana pasada realizaron actividades de pintura en banquetas de escuelas, delimitando la señalización de estacionamiento así como para subir y bajar alumnos.

“Iniciamos el programa de vialidad en escuelas, apoyando a primera hora el ingreso de los alumnos se Secundaria, primarias, jardín de niños en beneficio de 2440 alumnos aproximadamente” dijo Jesús Garza.

Los tránsitos ya tienen la bitácora de los puntos a atender iniciando en la Secundaria Andrés S. Viesca y preparatorias en horario de 6:30-7:30 am todos los días de clases.

Enseguida se trasladan a las primarias cubriendo de 7:45 -8:15 y la salida desde las 12:30 - 1:15pm son 2 planteles diarios los de la rotación de tránsitos.

También se asiste a cada jardín de Niños, siendo por día dos los visitados de 8:45-9:15 am.

Cabe resaltar que hay papás y maestros que apoyan en las acciones viales a favor de la seguridad de alumnos.