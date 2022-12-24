Apoyará policía apaisanos

La finalidad del operativo navideño es el apoyo a todas las personas incluyendo a quienes vienen de Estados Unidos pero en sí, es para todas las personas, brindarles apoyo, información para lugares turísticos, hotel, carreteras o cualquier información.

Lo anterior lo mencionó Christian Venegas; director de Seguridad Pública, dijo que también se les brindará atención en cuanto a fallas mecánicas o intentos de extorsión, hay personas que saben que mucha gente viene de Estados Unidos y tratan de extorsionarlos estarán pendiente de los monta choques, que intencionalmente hacen que les chocan para obtener beneficio.

Esta es una instrucción del gobernador y del alcalde, que tengamos puntos de apoyo a donde las personas puedan llegar y puedan recibir cualquier apoyo que ellos necesiten.

En el caso de los elementos se les ha insistido mucho en cuidar su trabajo para que no intenten extorsionar a los paisanos, la instrucción es de su jefe policiaco y del mismo alcalde Hugo Lozano, cualquier elemento que sea sorprendido se le dará de baja d forma inmediata, sin ningún tipo de beneficio.

Dijo que se tiene un estado seguro y de nada sirve sí son los mismos policías los que estén extorsionando a los paisanos, mencionó que en el caso de la cabecera municipal se tendrá un poco de criterio, pero exhortó a la población a no exceder en bebidas embriagantes para evitar cualquier tipo de accidente.