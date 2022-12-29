Aprueba el Cabildo estados financieros

FRONTERA COAH-.Se llevó a cabo la última sesión de cabildo de este año en Frontera, donde los integrantes aprobaron los estados financieros del mes de octubre y noviembre, se tiene un remanente de 15 millones de pesos para empezar a trabajar el próximo año.

Fue en la sesión de cabildo donde se reconoció el ejercicio que se hace de manera ordena, austera y de importantes ahorros, en todos los departamentos del ayuntamiento.

Ahí se dio a conocer que se llegó al mes de diciembre con un fondo de 15 millones de pesos de ahorro, el alcalde Roberto Piña comentó que los regidores se dieron cuenta porque tienen acceso a los estados financieros de cada mes.

“Ellos se pueden dar cuenta que los rubros no crecen y cuando se hacen ese aumento, se les explica por qué, por ejemplo se detectó un crecimiento de un millón de pesos en el mes de octubre, este pago es de los servicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el estudio del arroyo Frontera”, comentó el alcalde.

Señaló que tras revisar las cuentas municipales, los integrantes del cabildo aprobaron por unanimidad estos estados financieros correspondientes para el próximo año, además se les mencionó sobre la importante labor para el próximo año donde se tendrá que trabajar más, con menos.