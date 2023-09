Arde Central de Dulces Frontera

FRONTERA COAH-. Durante la mañana de este lunes, la Central de Dulces ubicado en la Zona Centro de Frontera, se incendió, las llamas consumieron el 50% de la tienda dejando considerables daños materiales.

De acuerdo a testigos que se encontraban en la zona, los trabajadores apenas habían abierto el negocio, cuando empezaron a oler a quemado, se dieron cuenta que había fuego en el lugar.

El incendio empezó en la parte trasera de la dulcería aunque el guardia del lugar intentó sofocarlo con un extinguidor no fue posible en esta área había gran cantidad de cartón por lo que incendió se propagó rápidamente ocasionando mucho humo, cerca del lugar estaba el área del aceite además de un tanque de gas helio del que temían pudiera estallar y lograron sacar del lugar.

Dentro de la primera información se detalló que el siniestro empezó aproximadamente a las 8:00 am y terminó a las 9:20 am, no se reportó ninguna persona lesionada.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, dijo que se cree que el incendió lo generó un corto circuito sin embargo analizarán la situación para determinar qué fue lo que pasó, reconoció el apoyo de corporaciones de Monclova, San Buenaventura, el Comité Local de Ayuda Mutua y todos los que se unieron en las labores.

Mientras se realizaban las labores para tratar de sofocar el fuego, los trabajadores de negocios aledaños empezaron a cerrar sus puertas pues temían que la situación se pudiera complicar, además existía la incertidumbre de padres de familia de los estudiantes de Escuela Secundaria Héroes de Nacozari que se encuentra muy cerca del lugar.