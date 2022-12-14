Arde vivienda con Residuos peligrosos

FRONTERA., COAH.-Un fuerte incendio se suscitó en una casa de la calle Aeropuerto de la colonia Industrial, el cual de forma irregular y clandestina era utilizado como área de manejo de residuos especiales, por lo que de forma inmediata el fuego consumió plásticos, carretes de madera, tarimas, hule, esponja, acrílicos y otros materiales de fácil combustión, así lo informó el Director de Protección Civil municipal.

Ángelo Grimaldo dijo que fue en un terreo de 50 x 50 metros donde este incendio se propagó, por lo que los vecinos llamaron de forma inmediata a los bomberos para que sofocaran las grandes llamaradas que salían del inmueble y que arriesgaban a la comunidad, toda vez que los desechos ahí vertidos son inflamables.

1 / 2 Elementos de Protección civil en coordinación con SEDENA y brigadistas de Teksid lograron apagar el incendio ante de que se propagara. 2 / 2 El director de PC del municipio Ángelo Grimaldo dijo que se actuó de forma rápida y al revisar la papelería de esta recicladora, se dieron cuenta que era clandestina. ❮❯

“Para atacar el incendio que se observó desde varios kilómetros del lugar se enviaron dos unidades de ataque rápido de 1000 litros de capacidad, 3 pipa de 17 mil litros y una más de mil litros de agua, los cuales fueron usados por los elementos de protección civil para controlar el siniestro”

El Director mencionó que ese incendió se suscitó en una recicladora a donde se lleva material de una empresa ubicada en el municipio, sin embargo al revisar los permisos del lugar no existe uso de suelo, licencia de funcionamiento, visto bueno de protección civil y ecología, por lo que nos preocupa que empresas responsables den sus residuos de manejo especial a una empresa de dudosa labor.

Comentó que este incendio pudo haber sido más grande, pues los materiales ahí vertidos se queman con facilidad, sin embargo se actuó de forma rápida en coordinación con 11 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 6 brigadistas de la empresa Teksid y 7 miembros de protección civil municipal.