Arranca Castaños torneo de billar

Castaños; Coah.-Con la participación de 17 trabajadores de Maxion Inmagusa, se puso en marcha el torneo de billar que forma parte de los juegos deportivos intersindicales FNSI 2023. Este viernes se tendrá la eliminatoria correspondiente que les dará a los ganadores el pase a la siguiente fase a celebrarse en Julio en el estado de San Luis Potosí.

Los intersindicales FNSI 2023 que incluyen Softbol, Billar, pesa deportiva y fútbol se iniciaron en el mes de mayo y en esta ocasión toca la disciplina del billar. En Monclova están participando un total de 17 trabajadores de Maxion Inmagusa.

El certamen se realiza en Poll Station de Monclova donde a las 6 de la tarde de este viernes se realizará la eliminatoria correspondiente para el pase a la siguiente fase del torneo. Los ganadores verán participación en San Luis Potosí.

La FNSI realiza los juegos deportivos con la participación de los trabajadores que laboran en las empresas adheridas a la federación y que se ubican en Monclova y la Región Centro de Coahuila como lo son Maxion Inmagusa, Aptiv, Aramark y Ternium con la finalidad de promover la sana convivencia deportiva entre los asociados en las diversas disciplinas incluidas en los intersindicales que han tenido gran participación.